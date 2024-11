167 empreses es beneficien del Programa de Digitalització d'Empreses.

Un total de 167 sol·licituds, majoritàriament de microempreses, han esgotat la partida pressupostària del 2024 del Programa de Digitalització d'Empreses (PDE), dotada amb 546.460 euros. Aquest volum de sol·licituds reflecteix un interès creixent en la transformació digital entre les empreses, especialment en comparació amb l’any anterior, quan només 15 entitats van participar en el programa. Els serveis més demandats han estat les solucions digitals, seguits per l’assessorament digital personalitzat i els plans d’acompanyament digital.

Així ho ha informat en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, qui ha explicat que, seguint la proposta del secretari d’Estat de Transformació Digital i Telecomunicacions, Marc Rossell, s’ha decidit “tancar el programa per esgotament de fons”. Marsol ha atribuït l’augment de les sol·licituds a “la creació de paquets específics que ofereixen subvencions directes a les empreses per contractar serveis digitals essencials”. Segons la ministra, l’oferta del PDE per aquest any es va obrir el juny passat, fruit d’una col·laboració entre la Cambra de Comerç i Andorra Business, que “va permetre identificar les necessitats reals del sector i oferir una resposta efectiva.”

Pel que fa al pressupost total, Marsol ha recordat que al setembre el Govern ja havia aprovat una ampliació pressupostària, incrementant la partida inicial de 286.460 euros per al PDE del 2024. “L’èxit del PDE ens ajuda a avançar en un dels objectius clau de l’Estratègia de Digitalització 2020-2030”, ha afirmat la ministra, subratllant la importància d’aquestes iniciatives per al futur del teixit empresarial andorrà.