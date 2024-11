La capital engega un pla de xoc per rehabilitar i millorar les voravies deteriorades

El Comú d'Andorra la Vella ha posat en marxa un pla de xoc per rehabilitar i millorar les voravies en pitjor estat de la parròquia. Després de realitzar una diagnosi dels punts crítics de la via pública, el Departament de Serveis Públics ha iniciat aquesta setmana els treballs de reparació en diferents trams deteriorats, amb l'objectiu de reforçar la seguretat dels vianants i potenciar les actuacions iniciades des del gener.

El conseller de Serveis Públics, Medi Ambient i Patrimoni Natural, Jordi Cabanes, ha explicat que, amb la voluntat d’accelerar les millores, el Comú ha contractat equips addicionals a través d'una empresa privada per actuar en un total de quatre quilòmetres de voravies abans de final d'any. "Som conscients que tenim voravies amb deficiències i, per aquest motiu, hem engegat un pla de xoc a curt termini per reparar el paviment de les més malmeses", ha declarat Cabanes.

Les actuacions es concentren en diverses zones, incloent les places Bartomeu Rebés Duran i Príncep Benlloch, els carrers Doctor Mitjavila, Doctor Nequí, Roureda de Sansa, i Prat de la Creu, en els trams entre la plaça de la Rotonda i el carrer Fiter i Rossell, així com entre el carrer Consell General i la rotonda de Tobira. També es treballa a l'avinguda Santa Coloma, entre Roureda de Sansa i el cementiri vell.

Entre les primeres intervencions, ja s’ha rehabilitat el paviment de la parada d’autobús situada al carrer Prat de la Creu, 81-83, afectat pel trànsit de vehicles pesants, amb una inversió aproximada de 55.000 euros. Aquest pla de xoc s’integra en el pla integral de voravies que el Comú desenvoluparà al llarg del mandat.