Govern aprovarà el preu dels pisos de lloguer assequible del parc públic la setmana vinent

El Govern té previst aprovar la setmana vinent el preu dels pisos de lloguer assequible que formaran part del parc públic, una iniciativa destacada per la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol. En la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, on ha exercit de portaveu, Marsol ha assegurat que, "si no hi ha entrebancs, l'Executiu fixarà aquests preus, amb el propòsit d’oferir immediatament els quatre pisos de Sant Julià de Lòria". Aquests habitatges, pensats per a famílies, compten amb quatre habitacions, una característica que reforça la seva capacitat d'acollir unitats familiars completes.

A més, Marsol ha avançat que l’oferta dels habitatges de Sant Julià es publicaria de manera paral·lela amb la dels pisos de l’antic Hotel Àrtic, ja que aquests ja disposen de les cèdules d’habitabilitat, i només resta pendent la seva escriptura. Els dos projectes estaran llestos perquè els adjudicataris puguin ocupar-los abans de finals d'any, una fita que el Govern considera fonamental en el seu pla d’habitatge assequible.

Pel que fa a altres projectes en marxa, Marsol ha indicat que "els habitatges de la Roureda de Sansa i Canillo podrien estar disponibles al març de l’any vinent, i els d’Encamp poc després". Pel que fa als pisos d’Arinsal, el Govern preveu que estiguin enllestits per a l'agost del 2025. Aquests projectes s’emmarquen en la voluntat de tenir uns 300 habitatges assequibles llogats per a finals del 2026, amb l’objectiu de superar els 500 pisos abans de finalitzar la legislatura el 2027. En aquesta línia, Marsol ha indicat que a partir d’ara s’intentarà oferir nous pisos cada mes o mes i mig, un esforç que, segons la ministra, mostra la voluntat del Govern d'accelerar l’oferta d'habitatge per donar resposta a la demanda ciutadana "com més aviat millor".

La ministra també ha informat sobre els imprevistos en les obres de l’edifici de l’avinguda del Pessebre, a Escaldes-Engordany, on l'excavació ha patit retards. Tot i aquest contratemps, el Govern manté la previsió d’adjudicació dels habitatges per a l’any vinent, encara que és possible que l'edifici no estigui disponible fins a finals del 2025.

En resposta a les crítiques del conseller socialdemòcrata Pere Baró, sobre les tres pròrrogues sol·licitades per Andorra Endavant per a les esmenes a la Llei Òmnibus, Marsol ha defensat que "és comprensible que s’hagin demanat pròrrogues, ja que el text abasta quatre lleis en una". A més, ha desitjat que el procés avanci amb celeritat per a la seva aprovació, atès que divendres finalitza el termini per presentar esmenes. En cas de presentar-se una esmena a la totalitat, aquesta es debatrà el 28 de novembre i, a continuació, es començarà el treball en comissió.