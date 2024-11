Marsol deixa en mans de patronal i sindicats l’acord per a l’augment de salaris

La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha reafirmat el posicionament del Govern respecte a l’augment salarial per a l’any vinent, destacant que “l'increment del salari mínim serà superior a l’IPC”. Tanmateix, l'Executiu no preveu intervenir en la resta de salaris, considerant que aquesta negociació correspon a patronal i sindicats. Tanmateix, Marsol confia que treballadors i empresaris acordin les condicions per als augments salarials, mentre que la seva única implicació serà en la regulació del salari mínim, amb la intenció d’elevar-lo per sobre de l’IPC, estimat per sota del 2%.

Marsol ha reiterat que l’objectiu del Govern és augmentar progressivament el salari mínim fins a assolir el 60% del salari mitjà. En aquest sentit, la ministra ha indicat que el Govern es manté “pendent del que puguin pactar sindicats i patronal” i ha afegit que “si s’arriba a un acord, es podria impulsar una llei que permeti aquests increments per al proper any”. En cas contrari, l’Executiu procediria amb un decret per regular només el salari mínim.

Finalment, Marsol ha subratllat que la "voluntat del Govern, si no hi ha un canvi d'última hora, és que es produeixi un acord entre les parts", ja que considera que “no és funció del Govern” intervenir en la regulació dels sous més enllà del salari mínim, en el qual sí que veu “necessari arribar al 60% del salari mitjà”.