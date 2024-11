Govern dona 50.000 unitats de material sanitari per ajudar els afectats per la DANA

Aquest dimecres, el Govern ha aprovat la donació de milers d’unitats de material sanitari a la Comunitat Valenciana, destinades a les persones afectades pel temporal DANA. La iniciativa, proposada per la ministra de Salut, Helena Mas, consisteix a lliurar part del material de protecció adquirit durant la pandèmia de la COVID-19, que ha quedat emmagatzemat sense ús. La donació inclou 33.000 mascaretes quirúrgiques, 9.240 mascaretes FFP2, 200 ulleres de protecció, 6.000 cobresabates i 540 monos de protecció.

El gest solidari es realitza a través de l'International Police Association, que s'encarregarà de gestionar la distribució a les zones més afectades per la catàstrofe meteorològica. Aquest material, comprat durant la pandèmia de la COVID-19, va ser adquirit com a part de la resposta sanitària al coronavirus SARS-CoV-2, però finalment no es va requerir ni durant la crisi sanitària ni posteriorment.