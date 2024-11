El 40% dels treballadors temporals encara no disposa d’allotjament fix

La situació dels treballadors temporals a Andorra continua sent complicada, segons ha explicat Marcelo Ponce, president de l’associació Argentinos en Andorra i una de les veus més crítiques amb la situació actual dels treballadors temporals al país. Amb una previsió d’uns 2.200 treballadors temporals arribant al país per a la temporada d’hivern, només un 60-65% ja té confirmada feina i allotjament, principalment en hotels o estacions d’esquí, i començaran a treballar de forma imminent. La resta, un 40% aproximadament, es troba ja en territori andorrà, però en procés de recerca d’allotjament i feina.

Ponce adverteix que la manca d’habitatge, una problemàtica habitual en aquesta època de l’any, ha provocat que molts treballadors es vegin forçats a acceptar condicions d’allotjament irregulars. “Es poden veure situacions on es lloguen sofàs o llits en espais compartits, una pràctica il·legal però cada cop més comuna degut a la gran demanda i l’escassa oferta d’habitatge assequible”, explica el president de l’associació. A través de les xarxes socials, s’observa una intensa cerca d’habitacions i llits, sovint en situacions precàries. Ponce recomana als treballadors temporals que denunciïn qualsevol abús per part de propietaris, immobiliaris o altres arrendadors que practiquin aquest tipus de mala praxis, destacant la importància de conèixer i respectar els drets i obligacions que componen un contracte de lloguer.

D’altra banda, el president de l'entitat assenyala que durant els mesos de novembre i desembre, sol augmentar l’oferta de treball no declarat, especialment en empreses petites i mitjanes que busquen cobrir jornades amb alta afluència de turistes. “Amb la proximitat de les vacances i l’increment de visitants, moltes empreses recorren a treballadors en negre, oferint feina sense contracte, assegurança o contribució a la CASS”, denuncia Ponce, afegint que aquesta és una pràctica irregular que l’associació desaconsella fermament, animant els treballadors a denunciar qualsevol proposta d’aquest tipus. “És habitual que els treballadors llatinoamericans, que desconeixen la normativa local, accedeixin a aquestes condicions, però és important evitar qualsevol tipus de mala praxis i informar-se al màxim possible”, recalca.

Una altra preocupació expressada per Ponce és la urgència de trobar solucions abans de dues dates clau: el 15 de novembre i el 30 de novembre. Segons Ponce, el 15 de novembre és “una data crítica”, ja que marca el moment en què la majoria de treballadors haurien d’estar ja establerts amb feina i allotjament per evitar complicacions logístiques i burocràtiques en el tram final del mes. “Molts han d’arribar amb la feina i l’allotjament resolts abans del 15 de novembre, ja que la proximitat del desembre incrementa la pressió en tots els serveis”, assenyala. Per la seva banda, el 30 de novembre representa la data límit que fixa el Govern perquè els treballadors temporals completin la seva documentació a Immigració. “Cal que els treballadors arribin amb temps per completar els tràmits, especialment aquells que encara busquen feina i allotjament”, subratlla Ponce.

Millores en el transport nocturn cap al Pas de la Casa

Per altra banda, Ponce ha avançat que s’està pendent de la implementació de millores en el transport públic per donar cobertura a aquests treballadors temporals, especialment cap al Pas de la Casa, amb un possible increment de freqüències o la introducció d’un servei de bus nocturn previst per a les pròximes setmanes, coincidint amb l’increment d’activitat turística. “Estem a l’espera de notícies sobre el reforç del transport nocturn, perquè sabem que és una necessitat per als treballadors que viuen al Pas i comencen o acaben les seves jornades en hores complicades”, conclou Ponce.