Èxit de participació en el torneig Pro Am del MoraBanc Andorra

El MoraBanc Andorra ha celebrat una nova edició del Torneig Pro Am, reunint més de 70 participants de les empreses patrocinadores del club, una xifra rècord des de l’inici d’aquesta iniciativa que any rere any consolida aquesta jornada com una cita clau en el calendari de l’entitat. L'esdeveniment permet als patrocinadors gaudir d'una experiència única de bàsquet al costat dels jugadors professionals de la plantilla ACB, en una jornada que combina esport i diversió.

Aquesta trobada, ja tradicional per al club, no se centra en el nivell de joc, sinó en l’experiència compartida, tot i que cada edició els equips es mostren més competitius i els participants milloren les seves habilitats a la pista. A l'edició d’enguany, els representants dels patrocinadors es van dividir en quatre equips, tots ells sota la supervisió dels jugadors professionals, amb una tarda plena de bàsquet, rialles i un ambient immillorable.

El torneig ha culminat amb una entrega de premis i un piscolabis al 'Hall' de la Bombonera, on el president Gorka Aixàs ha agrait la implicació de les empreses patrocinadores i ha destacat la importància del seu suport per al projecte de l'equip. Els participants han pogut compartir anècdotes i comentaris sobre les jugades, fent d’aquesta jornada una festa de germanor.

L’equip guanyador ha sigut l'equip groc, dirigit pel tècnic Natxo Lezkano, mentre que el subcampionat ha sigut per a l’equip blanc sota la direcció de Jandro González. En els premis individuals, l’MVP de la jornada ha estat Manel Güell de Via Moda, per la seva destacada actuació en la final, mentre que el premi “No era el teu dia” ha recaigut en Dani Sala de Rentat Ràpid, en to humorístic.