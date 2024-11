L'acusada per la mort de la seva filla referma la seva versió dels fets i col·labora amb la investigació

La veïna de Sant Julià de Lòria, acusada de prendre la vida de la seva filla de sis anys, s’ha mostrat col·laborativa en tot moment amb el cos policial. Així ho ha confirmat el seu advocat, qui ha explicat que la implicada va actuar amb transparència des del primer moment en què van ser descoberts els fets. Segons ha informat, «quan la van trobar, ella va explicar tot el que havia succeït i va portar els agents fins al lloc on estava el cos».

En les seves declaracions inicials, l’acusada va admetre haver subministrat medicaments a la seva filla. «Quan la localitzen, manifesta que ja havia administrat unes pastilles a la nena i que ella estava allà», ha explicat el seu advocat, afegint que després la dona va portar els agents al lloc precís on es trobava el cos de la menor. Pel que fa a l’estat de salut mental de l’acusada, ja s’ha confirmat que la dona pateix de trastorns mentals diagnosticats, entre els quals es troben depressió severa i ansietat, per als quals estava rebent tractament especialitzat.

L’advocat de la defensa ha indicat que la seva clienta ja ha prestat testimoni davant dels agents dels Mossos d'Esquadra, després de negar-se a declarar davant del jutge, tot i que encara hi ha passos pendents per avançar en el procés judicial. «Ara s’han d’esperar dues qüestions per tal de continuar amb el cas», ha declarat el lletrat. «Per una banda, s’ha d’obtenir l’informe final de l’autòpsia de la menor, i per l’altra, la declaració formal de l’acusada», ha continuat.

El lletrat ha preferit no comentar detalls sobre si el jutge encarregat del cas o la Divisió d’Investigació Criminal del departament del Mossos d’Esquadra que gestiona la investigació emprendran noves diligències d’intel·ligència o recolliran altres declaracions addicionals. L’advocat ha conclòs que «tot apunta que el procés no necessitarà més recorregut en aquest sentit», ja que l’acusada ha manifestat amb claredat la seva implicació en els fets des del primer moment.