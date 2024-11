1.764 persones amb discapacitat reconeguda al tancament de 2023.

Entre les persones amb discapacitat, el 54,7% són homes i el 45,3% dones. Pel que fa a la distribució per edat, gairebé un quart (24%) són menors, un 19,2% tenen entre 55 i 65 anys, i un 13,9% es troben entre els 45 i 55 anys. En relació a l’estat civil, el 61,1% de les persones amb discapacitat són solteres, seguides d’un 26% de casades. Per nacionalitat, el 53,1% són andorrans, un 24,4% espanyols, i un 14,5% portuguesos.

Per El Periòdic

