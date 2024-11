Makuka esdevé el segon artista andorrà a participar en el disc de La Marató.

L’artista andorrà Nicolás Vega, conegut com a Makuka, ha compartit la seva emoció per formar part del disc d’enguany de La Marató, destacant la importància d'aquest moment tant per a ell com per a la música d'Andorra. En una publicació a les seves xarxes socials, Makuka ha expressat: “Avui és un dia molt especial, no només per a mi, sinó també per a Andorra i la música del país”. Tot i ser el segon andorrà a participar en aquest projecte solidari, després de Lluís Cartes l'any 2007, Makuka considera aquesta col·laboració com una fita personal i un honor per a la seva carrera.

Makuka ha volgut agrair el suport rebut per part de les institucions culturals del país, mencionant especialment el Ministeri de Cultura, el Comú d’Andorra la Vella i el Comú d’Escaldes-Engordany, pel seu suport en aquest camí. L’artista ha subratllat el significat d’aquesta experiència, no només pel reconeixement personal, sinó també per la projecció internacional que representa per a la música andorrana.

“Formar part del disc de La Marató és un orgull, sobretot aquest any que fa 20 anys que existeix. La veritat és que em fa molta il·lusió pensar que soc el primer andorrà que participa i donaré presència davant milions de persones”, ha comentat. Aquesta oportunitat permet a Makuka visibilitzar la seva música i, alhora, posar Andorra en l'escena musical d'un esdeveniment solidari de gran abast com és La Marató, que cada any destina els fons recaptats a la recerca científica de diverses malalties.