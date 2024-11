Nou dossier pedagògic per impulsar la igualtat de gènere a les escoles andorranes

La secretària d’Estat d'Igualtat i Participació Ciutadana, Mariona Cadena, i el secretari d’Estat d’Educació i Universitats, Josep Anton Bardina, han presentat aquest dijous el nou 'Dossier de recursos pedagògics per a la igualtat', una eina destinada a les etapes de Primera i Segona Ensenyança amb l’objectiu de reforçar la sensibilització en igualtat de gènere dins dels centres educatius. Elaborat amb el suport tècnic de l'Institut de les Dones i la Secretaria d'Estat d'Igualtat, aquest dossier ofereix recursos per ajudar els docents dels tres sistemes educatius del país a revisar i reflexionar sobre els materials pedagògics i les dinàmiques d’aula, promovent una educació lliure de sexisme i discriminació.

"Al llarg dels anys, hem desenvolupat moltes eines per afavorir la igualtat de gènere, però avui presentem un recurs que avança encara més en aquest objectiu, ampliant i millorant les eines que ja tenim”, ha destacat Bardina durant l’acte de presentació. Segons el secretari d'Educació, el dossier es distribuirà a tots els docents a través dels representants d'Igualtat de cada centre i inclou tres grans blocs estructurats en un total de 22 accions. El primer bloc ofereix una autoavaluació per identificar elements potencialment discriminatoris en els materials educatius, els rols socials a l’aula o l’organització de les activitats escolars; el segon bloc proporciona 22 fitxes d'activitats inspiradores per incorporar la perspectiva de gènere a les aules, i l'últim bloc inclou un glossari de termes essencials en matèria d'igualtat i un apartat bibliogràfic.

"Són propostes que es poden aplicar tal com es presenten o adaptar segons les necessitats i la creativitat dels professors. Volem que sigui una eina viva, amb marge perquè cada docent la faci seva”, ha subratllat Bardina, qui també ha insistit en el fet que les activitats estan dissenyades per integrar-se en diferents assignatures, com plàstica, música, ciències socials, llengües, i fins i tot matemàtiques. “La igualtat és transversal i ha de ser un pilar en totes les àrees del currículum escolar”, ha destacat.

Cadena, per la seva banda, ha posat en relleu que aquest dossier representa un pas significatiu cap a un model educatiu inclusiu i equitatiu, assegurant que les escoles tindran una eina completa per fomentar el respecte i la igualtat en tots els àmbits. A més, ha recordat que aquesta iniciativa forma part del Pla de sensibilització per a la igualtat de gènere als centres educatius d’Andorra, amb l’objectiu de promoure la coeducació com a estratègia per prevenir la violència de gènere i domèstica.