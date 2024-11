La intel·ligència artificial centra el 22è Fòrum de l’Empresa Familiar Andorrana

L'Empresa Familiar Andorrana (EFA) dedicarà el seu 22è Fòrum a la intel·ligència artificial, amb l’objectiu d’explorar com aquesta tecnologia pot beneficiar les empreses familiars. La trobada tindrà lloc el pròxim 29 de novembre a l'Sport Hotel Village, on durant tota la jornada es desplegaran diverses conferències i debats amb experts. Al migdia, el president de l’EFA pronunciarà el discurs de clausura, seguit d’una intervenció del cap de Govern, Xavier Espot.

"Les empreses o es van adaptant en digitalització i intel·ligència artificial, o es quedaran molt enrere", ha afirmat el president de l’EFA, Daniel Armengol. "És el moment idoni de parlar-ne, sense oblidar la part ètica", ha afegit. Segons Armengol, l'objectiu del fòrum és mostrar com la IA pot ajudar les empreses familiars andorranes, alhora que s'exploren els riscos potencials que comporta.

La jornada començarà a les 09.00 hores amb una ponència del secretari d'Estat de Transformació Digital i Telecomunicacions, Marc Rossell, qui presentarà les iniciatives en IA a Andorra i Europa. Tot seguit, es desenvoluparà un primer bloc de dues conferències i una taula rodona per debatre si la IA podrà superar la intel·ligència humana en el futur. El segon bloc se centrarà en l’ètica i l’evolució d’aquesta tecnologia. La jornada culminarà amb una entrevista a Simón Pedro Barceló, copresident del Grup Barceló. "La IA és un repte global, i volem que les empreses de l'EFA converteixin cada repte en una oportunitat de negoci", ha destacat Armengol.

Armengol: "Els beneficis de l'Acord són evidents si les empreses andorranes són competitives"

Pel que fa a l’Acord d’associació entre Andorra i la Unió Europea, l’EFA s’ha mostrat prudent. Armengol ha explicat que recentment han mantingut reunions amb el Govern i els grups parlamentaris, i que properament es reuniran de nou amb l'Executiu per avaluar el suport que es podria oferir a les empreses familiars en el procés d’adaptació a la UE. "El nostre posicionament dependrà de si l'acord és mixt o no, ja que els calendaris són diferents", ha puntualitzat. Malgrat la cautela, Armengol ha reconegut que "els beneficis de l'Acord són evidents si les empreses andorranes són competitives", afegint que serà essencial vetllar per l'acompanyament necessari perquè les empreses d’Andorra puguin prosperar en aquest nou marc europeu.