Andorra la Vella i el MoraBanc reforcen el seu conveni amb un enfocament en l’esport base.

El conveni entre el Comú d'Andorra la Vella i el MoraBanc Andorra ha estat renovat aquest dijous amb un enfocament renovat per impulsar els equips base del club. “Des de la nova corporació vam voler renovar el conveni amb el MoraBanc, però també volíem donar-li una volta. Vam parlar amb el club perquè aquest acord estigués més arrelat a l’esport base i a les famílies”, ha explicat el cònsol major de la capital, Sergi González. Tant la corporació comunal com el club coincideixen en la importància de potenciar una sòlida base de jugadors locals a través d’aquesta col·laboració. “Són vuit anys que ja portem plegats i, aquest any, crec que hem millorat encara més el patrocini, arrodonint-lo”, ha declarat el president del club, Gorka Aixàs.

Segons González, el bàsquet “és un dels esports de la parròquia i del país” i ha destacat l’afició que es viu a la Bombonera en cada partit. Aquesta aposta per la formació de joves esportistes pretén reforçar el paper d'Andorra la Vella en un projecte esportiu d’abast nacional. En total, prop de 300 esportistes es beneficiaran de les accions del Comú, les quals es presentaran diumenge en el partit entre MoraBanc Andorra i Unicaja Màlaga, “un partit patrocinat pel Comú”, segons ha remarcat González.

El club tricolor, per la seva banda, ha agraït els vuit anys de suport comunal. Aixàs ha destacat el compromís del club amb la capital: “Som el Bàsquet Club Andorra i la nostra seu està aquí. Són 300 famílies jugant a la capital. Pràcticament, exercim tota la nostra activitat aquí”. Aixàs ha afegit que l’èxit de la base es deu als assoliments del primer equip, “com més amunt està, més equips de base tenim”, i ha esmentat amb orgull el talent emergent del jove Aaron Ganal, considerant-lo un “bon senyal” per al futur.

Aixàs no descarta fitxatges temporals

La baixa de Ben Lammers ha agreujat les lesions dins l’equip, amb quatre jugadors actualment a la infermeria. Aixàs ha reconegut la mala sort en aquest sentit, però ha insistit que “no ens podem lamentar, és mala sort, però a tots els equips els hi passa”. A més, ha subratllat que s’ha creat un equip sòlid amb jugadors i entrenadors preparats per superar aquests reptes: “La temporada és llarga i hem d’arribar al final assolint els objectius”. Pel que fa a una possible nova incorporació, Aixàs ha assenyalat que la directiva està explorant opcions, però sense buscar necessàriament “un jugador similar ni un jugador diferencial”. Aixàs ha conclòs que, abans de preocupar-se per l’aspecte financer, el club estudiarà si realment és necessari realitzar un fitxatge.