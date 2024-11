La capital transformarà la parcel·la de Canrodes en un gran espai públic amb aparcament i zones d’oci

Els terrenys de la parcel·la propietat de la família Riberaygua, situats entre l'antic Camí Ral i el passeig del riu a Andorra la Vella, es transformaran en un nou espai per a la ciutadania l'any vinent. Amb una inversió prevista de 800.000 euros, el Comú planeja construir-hi un aparcament amb gairebé 200 places per a vehicles i autocaravanes, un parc per a gossos, una zona de descans climatitzada i un espai obert de 5.000 metres quadrats per a esdeveniments. El concurs per a l'execució del projecte, conegut com a Canrodes, es publicarà aquest divendres al BOPA, amb la previsió d'enllestir-lo en tres a sis mesos, de manera que podria estar disponible per a l'estiu vinent.

El cònsol major d'Andorra la Vella, Sergi González, ha explicat que aquest projecte respon a l'objectiu de la corporació d'augmentar els espais accessibles per a la ciutadania. La parcel·la de 10.000 metres quadrats, segons González, "representava una bona oportunitat" i després d'un acord amb els propietaris per un conveni de vint anys, s’ha aconseguit "un espai obert que fins ara estava tancat". Jordi Cabanes, conseller de Serveis Públics, Medi Ambient i Patrimoni Natural, ha destacat que aquest projecte "no és fruit de l'atzar ni de la improvisació", sinó que és resultat de l'"anticipació i recollida de demandes ciutadanes".

El projecte inclou un parc per a gossos de 1.500 metres quadrats amb una zona d'agility, un espai inèdit al país, i una àrea de 1.000 metres quadrats amb zones d’ombra i bancs, concebuda com a "refugi climàtic" i punt de trobada per a la comunitat. Així mateix, el nou aparcament inclourà 140 places per a vehicles, 30 per a l'estacionament de llarga durada d'autocaravanes i 15 per a rotació, amb els serveis necessaris per a aquests vehicles. Xavier Surana, conseller de Circulació i Aparcaments, ha destacat que el futur pàrquing duplicarà la capacitat de l’actual aparcament de la zona, el qual serà utilitzat per un projecte de construcció.

El projecte també preveu la instal·lació d’una minideixalleria i serveis públics, així com una zona de 5.000 metres quadrats destinada a acollir esdeveniments. González ha indicat que aquest espai podria ser útil per a activitats com el Motand i altres esdeveniments que ajudin a posicionar-lo "al mapa de la parròquia" com un espai d’ús comunitari.

L'entrada a l'aparcament es farà per l'antic Camí Ral i s'està en negociacions per millorar l'accés amb els propietaris del terreny adjacent. L'espai també comptarà amb un accés a peu des del passeig del riu, apropant així el nou recinte a les zones de trànsit i esportives de la parròquia.