Xavier Cañada, nou coordinador europeu de la xarxa iberoamericana de protecció de migrants

El raonador del ciutadà, Xavier Cañada, ha estat nomenat coordinador per Europa de la 'Red de migrantes y trata de personas' de la Federació Iberoamericana del Ombudsman (FIO). Així, Cañada coordinarà les tasques que desenvolupa la xarxa de defensors de Portugal i Espanya (incloent-hi la majoria dels ombudsman de les comunitats autònomes espanyoles) en matèria de migrants i tràfic de persones. L'anomenada 'Red de migrantes y trata de personas' de la FIO té com a objectiu principal el desenvolupament d'investigacions o informes que permetin visibilitzar les vides de les persones migrants, persones en situació de tràfic de persones i les seves necessitats d'atenció integral i protecció de la seva vida, integritat així com la seva llibertat personal. Cañada es mostra agraït per aquest nomenament per un doble motiu.

D'una banda, "per confiar en la meva capacitat i motivació sobre la protecció de drets fonamentals de les persones migrades i així poder coordinar aquestes tasques internacionalment amb Espanya i Portugal per lluitar contra la xacra del tràfic de persones i el fenomen de la migració, però també pel reconeixement explícit a la representació internacional que Andorra i una institució pública del país com el raonador del ciutadà pot desenvolupar en el si de la FIO".

Entre les tasques de les defensories en aquesta matèria destaca la realització de les entrevistes i investigacions tècniques que calguin per recollir la informació necessària col·laborant amb les organitzacions de la societat civil que hi treballin sobre el terreny, emetre recomanacions dirigides a les institucions públiques per tal de crear, millorar o implementar les accions necessàries per a una millor protecció de les persones migrants, entre d'altres.

La Federació Iberoamericana del Ombudsman (FIO) és una organització internacional que engloba més de 75 defensories del poble, procuradors i presidents de comissions de drets humans de 20 països iberoamericans. La institució del Raonador del Ciutadà forma part de la FIO des de l'any 1999.