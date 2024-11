Els Jocs dels Petits Estats ja sumen 518 voluntaris inscrits

La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, i el secretari d'Estat de Joventut i Esports, Alain Cabanes, han presidit aquest dijous una nova reunió del Comitè Andorrà del Voluntariat (CAV). Durant la reunió s'han tractat diferents punts, com ara el paper dels voluntaris en la celebració dels Jocs dels Petits Estats Andorra 2025.



En aquest sentit, s'ha explicat que la campanya de recerca i captació de persones voluntàries es va iniciar a la Fira d'Andorra la Vella i romandrà oberta fins al primer trimestre del 2025. Fins a la data s'han inscrit 518 voluntaris a través del formulari i a més es comptarà amb els joves que formen part del programa PAS de l'escola andorrana de batxillerat. També, s'han iniciat trobades per explicar el projecte a diferents col·lectius (gent jove, gent gran i persones amb diversitat funcional).



També s'ha anunciat que la tercera Fira del Voluntariat se celebrarà el dissabte 1 de febrer del 2025 a la sala Consòrcia del Centre de congressos d'Andorra la Vella. Aquest esdeveniment té com a objectiu donar a conèixer la tasca de les entitats del país, especialment les que, en el marc de les seves actuacions, fan accions amb voluntaris; i proposar xerrades relacionades amb el món del voluntariat. Així doncs, la Fira, a banda d'aportar informació, servirà també com a punt de captació de nous voluntaris.



A la reunió d'aquest dijous també s'ha exposat als membres del CAV el reglament de regulació del cos de voluntaris de Protecció Civil, que es va aprovar al setembre, a través del qual es crea el nou cos de voluntaris i estableix les bases perquè les persones i entitats que així ho desitgin puguin col·laborar regularment, de manera voluntària i altruista, en les tasques de protecció civil.



Finalment, la trobada d'aquest dijous ha servit per aportar propostes de millora sobre el funcionament de Comitè Andorrà del Voluntariat. Cal recordar que el Comitè és l'òrgan de diàleg i cooperació entre els representants del ministeri, dels comuns i de les entitats que treballen amb voluntaris i voluntàries.