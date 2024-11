Detingut un empresari per presumpte blanqueig de diners i falsedat documental

Un empresari ha estat detingut per presumptes delictes de blanqueig de diners i falsedat documental relacionats amb una empresa de compravenda i lloguer de vehicles de gamma alta, segons ha informat la Policia. L'home, de 32 anys i administrador únic de l'empresa, ha estat arrestat com a sospitós d'haver comès delictes contra la seguretat jurídica per la creació i comercialització de documentació falsa, així com delictes de blanqueig de capitals.

La Unitat d'Investigació Econòmica-Financera de la Policia va iniciar la investigació l'any 2022, per ordre de la Batllia, després de les sospites de la Unitat d’Intel·ligència Financera (UIFAND) sobre possibles operacions de blanqueig de capitals, tal com han confirmat fonts oficials. Segons la investigació dels especialistes en delictes socioeconòmics, l'empresari hauria creat una xarxa per adquirir vehicles de gamma alta en diversos països d'Europa, que posteriorment venia a ciutadans residents principalment a França. No obstant això, els vehicles es registraven a Andorra a nom de la seva societat i no del comprador final.

A més, es creava un contracte de lloguer fictici per tal que el propietari pogués utilitzar el vehicle, matriculat a Andorra, a l'estranger com si no fos seu. L'objectiu d'aquest 'modus operandi' era evitar el pagament de l’impost sobre el valor afegit (IVA) francès i de l’impost sobre el CO₂.

En el marc dels escorcolls, els quals van començar dimecres i es van prolongar fins a la matinada de dijous, la Policia ha confiscat nou vehicles de gamma alta, els quals es trobaven en una nau i a l'aparcament de l'empresari, així com nombrosa documentació i dispositius electrònics localitzats al seu domicili, que també actua com a seu de la societat.

Segons estimacions dels experts de la Policia, el frau fiscal podria haver suposat un perjudici de milions d’euros per a l’Estat francès. La investigació, que continuaen curs i es troba sota secret d’actuacions, no descarta la possibilitat de futures detencions.