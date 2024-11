Martín Blanco explora el límit entre realitat i virtualitat amb ‘Dies Irae’

L'exposició Dies Irae de l’artista Martín Blanco, recentment inaugurada a l’Espai Caldes, presenta una col·lecció de deu pintures que exploren el món contemporani mitjançant una reinterpretació única de temes clàssics de l’art occidental. A través d’aquestes obres, Blanco vol reflexionar sobre el nostre moment actual, especialment la influència de la tecnologia en les relacions humanes i la frontera difusa entre realitat i virtualitat.

A més de l'exposició, que romandrà oberta fins al 22 de febrer, s'han programat diverses activitats per aprofundir en l'obra de l'artista i en els significats ocults de les seves creacions. Entre elles, s'inclouen visites guiades conduïdes pel mateix Blanco, previstes per al 13 de desembre, 25 de gener i 15 de febrer. També es realitzarà el taller de pintura Treure la llum l’1 de febrer, així com una tertúlia amb el periodista Andrés Luengo el 24 de gener, on l'artista explicarà la seva obra i les seves influències.

Aquestes activitats, que són gratuïtes amb reserva prèvia, ofereixen una oportunitat interactiva per connectar amb l'obra i descobrir el missatge que Blanco vol transmetre. L'Espai Caldes reforça així el seu paper com a espai de difusió cultural a Andorra i de suport als artistes locals, oferint una plataforma per a la reflexió artística en clau contemporània