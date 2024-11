El Comú d'Andorra la Vella i el MoraBanc Andorra reforcen el seu compromís amb l’esport base

El conveni d'unió entre el comú d'Andorra la Vella i el BC MoraBanc Andorra s'ha renovat aquest dijous al matí amb canvis importants per als equips base del club. "Des de la nova corporació vam voler renovar el conveni amb el MoraBanc, però també volíem donar-li una volta. Vam parlar amb el club perquè aquest acord estigués més arrelat a l'esport base i les famílies" ha explicat el cònsol major d'Andorra la Vella, Sergi González. En aquest sentit, ambdues parts han estat d'acord en sumar esforços per continuar creant una bona base de jugadors nacionals amb l'entitat esportiva. "Són vuit anys que ja portem plegats i, aquest any, crec que li hem fet una volta més al patrocini. L'hem acabat d'arrodonir" ha declarat el president del club, Gorka Aixàs.



El bàsquet és "un dels esports de la parròquia i del país", segons ha declarat González. "A la Bombonera, cada vegada que hi ha partit, es nota aquesta afició, aquesta magnitud que té el bàsquet pel nostre esport i més amb la base, amb aquests nens que quan guanyem o quan perdem els hi veus la cara de satisfacció o tristesa" ha expressat. Així doncs, la voluntat de l'aposta per la formació dels joves aspirants a ser jugadors i jugadores d'aquest esport és donar "el paper que té Andorra la Vella en aquest projecte de país". En total, seran uns 300 esportistes que gaudiran de les diferents accions que el comú de la capital dura a terme, i que es presentaran aquest diumenge durant el duel MoraBanc Andorra - Unicaja Màlaga. "És el partit patrocinat pel comú" ha incidit González.



D'altra banda, l'entitat tricolor ha agraït els vuit anys de suport de la corporació comunal i les constants millores que realitzen amb el pas del temps. "Som el Bàsquet Club Andorra i la nostra seu està aquí. Són 300 famílies jugant a la capital. Pràcticament, exercim tota la nostra activitat aquí" ha remarcat Aixàs.



El president ha volgut recordar la base existeix gràcies als assoliments del primer equip que "com més amunt està, més equips de base tenim". Un dels exemples més recents del talent andorrà és el base Aaron Ganal, jugador que, des del MoraBanc Andorra, han expressat la seva alegria envers els assoliments. "És bon senyal" ha mencionat.



Aixàs no descarta el mercat



La baixa de Ben Lammers ha comportat un 'overbooking' a la infermeria del MoraBanc Andorra, que ja compta amb quatre lesionats. Demanat per aquest factor que sembla estar perjudicant el grup, Aixàs ha mencionat que s'haurien de deixar de preocupar, encara que no descarta un nou fixatge temporal. "No ens podem lamentar, és mala sort, però a tots els equips els hi passa. No som diferents" ha declarat. Així doncs, el president del club tricolor ha mencionat que durant l'estiu "hem fet un bon equip amb jugadors i entrenadors que estan preparats per passar la situació". "La temporada és llarga i hem d'arribar al final assolit els objectius".



Pel que fa a una possible nova incorporació, Aixàs ha declarat que la directiva està mirant les possibilitats, però no busquen "un jugador que sigui similar, ni un jugador diferencial". "És difícil trobar una peça que encaixi. Primer hem de veure si fitxem i, després, ja ens preocuparem pel tema financer" ha conclòs.