Joan Vinyes i Jordi Mercader afronten l’última prova de la Copa d’Espanya de Ral·lis de Terra

La Copa d’Espanya de Ral·lis de Terra (CERT) arriba a la seva última cita de la temporada 2024 amb l’11è Rallye Ciudad de Pozoblanco, que es disputarà aquest dissabte a la província de Còrdova. Després d’un parèntesi obligat per accident, Joan Vinyes i Jordi Mercader (Hyundai i20 Rally2 Team Rallycar) buscaran acomiadar l’any amb un bon resultat.

Per a Vinyes i Mercader, el retorn a les pistes de terra és especialment significatiu després d’abandonar el Rally de Granada i de no poder participar al RallyRACC. Les sensacions van ser positives en un test de preparació que l’equip Rtechnology va realitzar aquest dimecres en terres andaluses, on el pilot va destacar el bon comportament del Hyundai i20: “Tornar a conduir després d’aquest parèntesi ha estat molt gratificant. Les primeres sensacions han estat genials i el vehicle ha respost de forma increïble, cosa que demostra la feina excel·lent de l’equip,” va afirmar Vinyes. Encara podran fer alguns quilòmetres més durant el shakedown oficial de divendres, que servirà per calibrar el rendiment envers els altres competidors.

L’11 Rallye Ciudad de Pozoblanco comptarà amb un total de 52 equips, 18 d’ells de la categoria Rally2, que inclou els vehicles més potents de la competició. El ral·li consistirà en una etapa única amb set trams cronometrats, incloent-hi els sectors d’El Viso, Pozoblanco-Virgen de Luna i Alcarejos-Añora, sumant 98,38 quilòmetres de competició en un recorregut total de 328,94 quilòmetres.