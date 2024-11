'A Daydreaming Mom in Andorra', una obra multilingüe sobre la integració al país

L’equip de l’obra està format per membres professionals i amateurs, tant d’Andorra com d’altres països. Amb aquesta producció, es pretén “destacar el treball comunitari i la inclusió de les diferents nacionalitats que hi participen.”

La comèdia 'A Daydreaming Mom in Andorra', escrita i adaptada per Renata Elis, arribarà al Centre de Congressos d’Andorra la Vella el dijous 21 de novembre, a les 20.00 hores. Aquesta obra ha estat reconeguda amb el premi al millor guió original al Festival Internacional de Cinema de Diversitat de Hollywood l’any 2022 i va ser finalista al Festival de Cannes del 2024. La història gira entorn d’una família acabada d’arribar a Andorra i explora els reptes socials, lingüístics i culturals que afronta. La protagonista, a través d’una sèrie de somnis, crea un món imaginari en el qual intenta equilibrar la cura dels seus fills, el creixement del seu negoci i l’adaptació a la seva nova vida al país. Es tracta d’una obra multilingüe, amb diàlegs en català, castellà i anglès.

La directora, Renata Elis, veu el teatre com una eina de socialització per connectar els residents amb les noves famílies que ja formen part d’Andorra. L’obra s’interpreta principalment en anglès, amb moments en català i castellà, i comptarà amb subtítols en català per facilitar-ne la comprensió.

El repartiment inclou Susanne Georgi, Jaume Montané Varias, Cristina Pericas, Carol Caubet, Francesca Aaen, Abril Salvadó, Elia Taulats, Annemarie Glynn, Molly Puigcercós Georgi, James Ford, Teo González Fabra, Roc MG, Lucas Václavínek i Sienna Rose Glynn.

'A Daydreaming Mom in Andorra' és una producció impulsada per l’Associació de Producció Teatral d’Andorra (APTA Productions) i Stars Studios Andorra, amb la col·laboració de Montse Cobo i Raquel Lopez Palau.