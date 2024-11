L’equip nacional de tècnica es prepara per a un segon bloc d’entrenaments a Levi

L’equip nacional masculí de tècnica va iniciar un primer bloc d’entrenaments a Levi, Finlàndia, l’1 de novembre, i després d’una estada a Andorra, hi tornarà aquest diumenge per continuar la preparació. La formació, integrada per Àlex Rius, Xavier Cornella, Bartumeu Gabriel, Pirmin Estruga, Àlvar Calvo i Marc Fernández, va entrenar a Levi fins a l’11 de novembre, i en aquest segon bloc s’hi afegirà Eric Ebri, que ha estat fent treball físic al Principat.

L’equip complet, dirigit per Fred Beauviel com a responsable tècnic i amb el suport de Nico Belcredi, es quedarà a Levi fins a principis de desembre, coincidint amb la celebració de les curses FIS programades del 30 de novembre al 3 de desembre, que inclouen dos gegants i dos eslàloms.