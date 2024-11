Patrick Pelegrina bat el rècord d’Andorra en 50m esquena en la primera jornada

Els horaris de competició per a demà divendres seran els següents: a les 09.47 hores, Patrick Pelegrina competirà en la setena sèrie dels 100 metres braça. A les 10.14 hores, Biel Cuen participarà en la segona sèrie dels 200 metres papallona i, més tard, a les 10.50 h, nedarà en la mateixa sèrie dels 200 metres lliures. Finalment, a les 11.19 h, Bernat Lomero saltarà a l'aigua per disputar la sisena sèrie dels 50 metres lliures.

A més del rècord de Pelegrina, la jornada ha destacat per la bona actuació del jove Biel Cuen, de 17 anys, qui ha debutat en categoria absoluta en la prova dels 400 metres estils. Cuen ha assolit marca personal, completant la prova amb un temps de 4:30.08.

Tot i la fita aconseguida, Pelegrina no ha accedit a la final, ocupant la 41a posició en la classificació general. Malgrat això, el nedador s’ha mostrat satisfet: “No era l’objectiu principal, però estic molt content amb aquest resultat; segueixo preparat per a les següents proves”, ha declarat.

Per El Periòdic

