El salari mitjà creix un 5,6% al setembre i arriba als 2.514,84 euros.

Amb les dades acumulades de gener a agost, el salari mitjà ha estat de 2.525,02 euros, amb una variació positiva del 5,4%, liderat per l’increment en el sector de producció i distribució d’energia elèctrica, gas i aigua (+7,4%). El salari medià acumulat dels darrers dotze mesos és de 2.005,77 euros, amb un augment del 5,6%, destacant també el sector energètic amb el creixement més alt (+10,2%).

Per El Periòdic

