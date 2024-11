L’IPC creix fins a l'1,8% a l’octubre amb l’alimentació com a principal impulsor

L'Índex de Preus de Consum (IPC) d'Andorra ha registrat una variació anual de l'1,8% el mes d'octubre del 2024, lleugerament superior a l'1,7% de setembre, segons ha informat aquest dijous el Departament d'Estadística. La inflació subjacent, que exclou els productes energètics i frescos, es manté en un 2,8%, un punt per sobre de la inflació general.

Els sectors amb més pes en aquest increment han estat els aliments i begudes no alcohòliques i el transport. En el cas dels aliments, s'ha registrat un augment anual de tres dècimes, situant-se en l'1,7%, impulsat per l'increment de preus en llegums, verdures i fruites, que han experimentat una pujada més accentuada que l'any passat. En el transport, l'augment ha estat de quatre dècimes, situant-se en el -2%, degut a l'alça dels carburants i lubricants.

D'altra banda, l'habitatge, aigua, gas, electricitat i altres combustibles han exercit una pressió a la baixa, amb una reducció de dues dècimes fins al 3,7%, atribuïble a la caiguda de preus en altres serveis relacionats amb l'habitatge. A nivell mensual, l'IPC ha augmentat un 0,3%, impulsat per l'increment en aliments i begudes no alcohòliques (+0,6%), tot i que parcialment compensat per una lleugera disminució en el vestit i calçat (-0,3%).

En l'àmbit dels països veïns, l'IPC avançat d'Espanya per a l'octubre del 2024 s'estima en l'1,8%, un increment de tres dècimes respecte al mes anterior, principalment per l'alça en carburants, electricitat i gas. A França, l'IPC avançat se situa en el 1,2%, una dècima més que al setembre, destacant l'estabilitat gràcies a la desacceleració dels preus dels serveis i la baixada en el sector energètic.