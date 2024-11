Llovera renuncia al Dakar 2024 per manca de suport econòmic i per preservar la seva salut

El pilot andorrà Albert Llovera ha pres la decisió de no participar en el proper Ral·li Dakar 2024 a causa de la falta de suport econòmic i en pro de preservar la seva salut. Tot i que fins a l'agost passat comptava amb opcions per unir-se a la competició amb l'equip Fort Tracks, els canvis en la direcció de l'empresa van complicar la situació. Amb la marxa del CEO, el suport econòmic per cobrir la seva participació va quedar en incertesa. L'equip va decidir buscar un altre pilot que aportés el finançament necessari, però aquesta opció tampoc va prosperar.

"Fort Tracks no va dir que no, però tampoc el contrari", ha afirmat Llovera, remarcant la manca de claredat en les comunicacions i l'absència d'un compromís ferm per part de l'equip. Malgrat que l’impacte mediàtic de Llovera en el Dakar anterior va assolir més d’1,2 milions d’euros, la situació econòmica i la falta de suport explícit han influït en la seva decisió de no competir en aquesta edició. El 19 d’octubre, el pilot va comunicar definitivament que no podria estar al Marroc per falta de temps per adaptar els controls especials del vehicle.

Actualment, Llovera es troba en bon estat de salut i immers en diversos projectes. Recentment, ha estat fent proves amb un vehicle cedit per Fernando Alonso, un model dissenyat específicament a Itàlia amb tecnologia adaptada per la FIA. Tot i que ha rebut altres propostes per competir, Llovera les ha rebutjat, explicant que les lesions a les costelles que va patir en la darrera edició del Dakar encara li recorden les dificultats de la competició, la qual va haver de completar amb un dolor intens i que el va relegar a la 52a posició després de situar-se en l’11a.

"Prefereixo evitar prolongar un mal que podria afectar la meva salut mental", ha declarat, tot assegurant que se centrarà en altres projectes professionals que podrà gestionar amb menys risc físic. Aquesta decisió simbolitza un pas important per al pilot, qui prioritza el benestar personal en una carrera marcada per la superació.