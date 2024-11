Les esmenes de DA realcen la limitació estrangera i denegar l'especulació immobiliària

Amb el tancament avui del període de presentació de les esmenes al projecte de llei d'habitatge, coneguda com a Llei Òmnibus, ha sigut aquest migdia el grup parlamentari demòcrata qui ha citat les seves 48 modificacions d'un text el qual el pròxim 28 de novembre rebrà una esmena a la totalitat, abans així del seu posterior enviament a la comissió d'economia. "No hi votarem a favor d'aquesta, tot i això, ja hem consensuat amb Ciutadans Compromesos les nostres modificacions", ha adjuntat el president del grup parlamentari majoritari, Jordi Jordana.

Acompanyat per la consellera general de la formació, Meritxell López, han esmentat que entre els punts més destacats, hi consta una limitació de la inversió estrangera a l'adquisició d'un immoble unifamiliar a un màxim de dos pisos, dos apartaments o dos estudis, i en les que en cap cas podrà contenir més de sis places d'aparcament o de tres trasters. D'altra banda, també hi figura la prohibició d'aquest tipus d'inversió dedicada a la promoció immobiliària i segons la seva tipologia.

En un altre ordre, el sinus demòcrata ha concretat, continuant el que desprèn el text, que "les autoritzacions dels habitatges d'ús turístic atorgades abans de l'entrada en vigor d'aquesta futura llei s'han de renovar la primera vegada dins del termini de tres anys comptat a partir de la data referida, a excepció, no obstant això, de les que tinguin una quantitat d'HUT que representin un 30% de les quotes de participació". Amb l'esmena corresponent, es permetrà continuar amb l'activitat fins a l'acabament de la temporada d'hivern, la qual és concreta fins al dia 30 d'abril de 2028.

Totes les modificacions, segons ha fet saber el president del grup parlamentari demòcrata, s'han estudiat amb diferents notaris i estan pensades per "fomentar l'oferta d'habitatge amb un creixement sostenible i estabilitzar, al mateix temps, la complicada situació que travessa el mercat immobiliari". Una altra de les més rellevants, remarca que Govern considerarà com a pis buit i desatès el que no gaudeixi de subministrament d'energia elèctrica, o que, tot i gaudir d'aquest, no hagi tingut cap mena de consum, a partir d'ara, 18 mesos anteriors a l'entrada en vigor d'aquest títol o que no gaudeixi de subministrament d'aigua potable.

D'un altre costat, Jornada també ha anunciat que es preveu un règim particular pels habitatges d'ús turístic classificats en la categoria de cinc estrelles, dels quals en els casos d'aquest tipus d'habitatges "es trobin en un edifici a la que en data en vigor d'aquesta llei tinguin una quantitat d'HUT que equivalgui a menys del 30% de les quotes de participació", el termini pel qual poden continuar la seva activitat s'amplia a cinc anys i fins a la finalització de la temporada hivernal.

L'esmena dos, que contempla el que es defineix com a inversió estrangera, ha modificat els següents punts: "que les persones físiques residents al Principat que no siguin de nacionalitat andorrana, salvats de les que s'englobin en convenis internacionals, i que realitzin una inversió estrangera immobiliària i no puguin acreditar tres anys de residència efectiva i permanent en un termini (abans de 10 anys) anteriors a la sol·licitud d'aquesta inversió, i ara haurà de ser immediata la seva acreditació.

Ciutadans Compromesos vetlla pel suport familiar i dels llogaters

Les modificacions del grup parlamentari Ciutadans Compromesos al projecte de llei per al creixement sostenible i el dret a l’habitatge estan enfocades a donar suport a les famílies, protegir als llogaters i als propietaris, com també a un control en matèria d’immigració. El primer paquet de propostes gira cap a alleugerar les càrregues de les famílies que ha comportat la pujada del cost de vida, de manera que es faran actualitzacions de les deduccions de l'IRPF. En aquest aspecte, es desprèn que hi hagi una reducció en l’IRPF per habitatge habitual, incrementant d'aquesta manera el llindar màxim pel qual es pot deduir una hipoteca; el qual és actualment de 1.000 € anuals i l’esmena proposa que sigui de 5.000 € anuals.

D'altra banda, i per tal de protegir a les persones llogateres de l’anomenada 'trampa del fill', les esmenes del grup parlamentari proposen fer corresponsable al professional del sector immobiliari en cas que hagi participat de la infracció. De manera que la mesura contempla una distribució equitativa de la responsabilitat i una protecció dels arrendataris, ja que es vol promoure un mercat immobiliari més transparent.