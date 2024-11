Detingut per agredir la parella davant la seva filla menor

La setmana ha deixat quatre arrestos per conduir sota els efectes de l’alcohol o les drogues. Dilluns a la tarda, un turista de 45 anys va ser detingut amb una taxa d’1,84 després de ser enxampat fent maniobres brusques al port d’Envalira mentre conduïa una furgoneta.

La policia va detenir dijous a la nit a Andorra la Vella un home de 44 anys per un presumpte delicte contra la integritat física i moral. Segons va informar el cos, l'arrest es va produir després que l'home agredís, primer, la seva parella i, posteriorment, la filla menor d’aquesta, que va intentar defensar la mare interposant-se entre tots dos. Els fets van tenir lloc al domicili familiar.

Per El Periòdic

