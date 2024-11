Talls al carrer del Falgueró per les obres del pàrquing de l’hospital

El tancament comportarà canvis en la circulació. El carrer dels Escalls invertirà el sentit de la marxa perquè els vehicles provinents de Fiter i Rossell puguin arribar a l’hospital des d’Escaldes-Engordany. Al mateix temps, el carrer Sant Andreu serà de doble carril fins a la rotonda davant l’hospital per facilitar l’accés a Urgències des d’Andorra la Vella.

Les obres del pàrquing de l’hospital avancen segons el calendari previst, i la setmana vinent s’instal·larà una grua de grans dimensions al carrer del Falgueró. Per aquest motiu, la via es tallarà a partir de dilluns 18 de novembre, permetent només l’accés a la zona blava habilitada pel comú a l’inici del carrer.

Per El Periòdic

