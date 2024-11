El Pont Tibetà de Canillo estrena jumping i ràpel

Aquest divendres s’han inaugurat les noves activitats d’aventura al Pont Tibetà de Canillo, que inclouen jumping i ràpel des del bell mig de la instal·lació. Les activitats, gestionades per l’empresa ASAN (Andorra Management Ski Area), s’han presentat com una aposta per incrementar l’oferta turística i esportiva de la parròquia i captar un públic amant de l’aventura i les experiències impactants.

El cònsol major de Canillo, Francesc Camp, s’ha mostrat satisfet amb la iniciativa, destacant que “anem incrementant l’oferta d’activitats turístiques i esportives de la parròquia que ens ajudin a desestacionalitzar la nostra oferta”. Per la seva banda, el conseller de Promoció Turística i Comercial del Comú, Àlex Kinchella, ha subratllat que aquestes noves opcions busquen atreure un mercat de “clients d’aventura i acció que volen experimentar sensacions úniques”.

Les activitats s’oferiran durant l’horari d’hivern, els caps de setmana de 11.00 a 16.00 h, sempre condicionades per la climatologia. Les tarifes són diferenciades: per als residents, el jumping té un cost de 90 € i el ràpel de 60 €, mentre que per als no residents els preus són de 160 € i 100 €, respectivament.