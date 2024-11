Cardelús fa els primers entrenaments lliures del Gran Premi solidari al Circuit de Catalunya

La jornada de dissabte inclourà l’última sessió lliure al matí i la classificació, que començarà amb la Q1 a les 13:45. La cursa de diumenge, última de la temporada, està programada per a les 12:15.

A la segona sessió, Cardelús ha millorat el seu registre amb un temps d’1:44.781, dues dècimes més ràpid que al matí, tot i que la seva posició ha baixat al 26è lloc i la distància respecte al millor temps s’ha incrementat lleugerament. "Hem fet una millora, però encara queda molt marge per demà. Treballarem per fer passes endavant i buscar el millor lloc a la graella", ha assegurat el pilot de Fantic Racing.

Durant la primera sessió del dia, els pilots han constatat que la temperatura de l’asfalt, de només 13 graus, era significativament inferior als 23 graus del Gran Premi anterior. "Les condicions de la pista no són les mateixes que al maig; la temperatura afecta el rendiment i cal ajustar la moto", ha explicat Cardelús. Tot i això, l’andorrà ha fet un temps d’1:44.947, quedant a només tres dècimes del seu millor registre al maig i situant-se 25è a 1,9 segons del més ràpid de la sessió.

