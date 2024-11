Concòrdia deslliga a les esmenes "dures sancions" per la simulació d'habitatges

Continuant avui la presentació d'esmenes al projecte de llei per al creixement sostenible i el dret a l’habitatge, el grup parlamentari de Concòrdia també ha aprofitat les setmanes de pròrroga per contrastar les seves propostes amb diferents actors econòmics i socials i introduir així algunes altres modificacions. Sota aquest propòsit, la formació ha escoltat la Cambra de Comerç, la Confederació Empresarial Andorrana (CEA), l’ACODA i també la Coordinadora per l’Habitatge, entre altres. Tot pensat, apunta el sinus dirigit per Cerni Escalé, amb la finalitat de garantir en el futur el dret d'accés a un habitatge digne al país.

Si s'observen les noves propostes, Concòrdia ha posat el focus que Govern comprovi minuciosament el consum energètic dels immobles dels quals se sospiti que puguin estar buits, de manera que insten a l'administració pública a dotar-se de "les eines necessàries" per a dur a terme les inspeccions periòdiques pertinents. "S’ha de sancionar fortament l’incompliment de la llei per la coneguda com a 'trampa de la llum'", desprèn el comunicat de la formació. A aquesta causa, el grup parlamentari ha esmentat que s'estableixin unes sancions per aquells propietaris que simulin l'ocupació d'un habitatge que vagin dels 20.000 euros fins als 50.000 euros (en funció del valor de la propietat) per així evitar que aquest entri en el període del règim de cessió obligatòria temporal de pisos buits.

D'altre costat, i pel que concep a la inversió estrangera, la formació de l'oposició vol reduir a un únic habitatge el nombre màxim que un inversor estranger pugui adquirir a Andorra. Mitjançant una nova esmena, Concòrdia estipula que el ministeri competent d'aquesta matèria hagi de denegar a través "d'una resolució motivada quan aquesta pugui perjudicar l'interès general". Això vol dir, quan una inversió determinada afecti àmbits com ara el mercat de treball, el d'habitatge o el del medi natural. Altrament, també es vol fixar un topall al nombre màxim de permisos d’inversió estrangera en immobles que es puguin cedir anualment.

En l’àmbit d’immigració, Concòrdia proposa que els treballadors desplaçats puguin obtenir un permís de residència i treball en la renovació del seu primer contracte, en el supòsit que l’empresari que els hagi contractat desitgi allargar-lo. L’objectiu de la proposta és que les empreses puguin fidelitzar els treballadors temporers, evitant caure en una rotació innecessària de persones i en una "pèrdua de recursos humans valuosos", concreta la formació.

Finalment, convé aclarir que el grup parlamentari ha presentat un total de 61 esmenes al projecte de Llei Òmnibus. Tal com va desprendre Escalé a la seu parlamentària al mes de setembre, les propostes han vingut per cobrir unes mesures de Govern que consideren "clarament insuficients i cosmètiques". A més, la formació ha recordat que moltes d'aquestes ja les van sol·licitar ells primer i l'Executiu "les va rebutjar sense estudiar". Ara les han seleccionat amb pinces i d'una manera "més tímida".