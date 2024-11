Carla Mijares, preparada per a la Copa del Món: "He de fer l’esquí que he estat fent als entrenaments"

Carla Mijares debutarà demà dissabte a la Copa del Món d’eslàlom a Levi (Finlàndia), amb la mirada posada a aconseguir una bona actuació i, si és possible, accedir a la segona mànega, reservada a les 30 millors esquiadores. L’andorrana arriba a aquesta primera cita de la temporada en bona forma i amb la confiança adquirida durant les sessions d’entrenament.

Avui ha estat una jornada clau de preparació, amb entrenaments oficials tant a la pista d’entrenament com a l’escenari de la competició. "Hem fet l’entrenament oficial abans de la cursa amb tots els equips per fer un últim contacte amb la neu", ha explicat Mijares. "Tot i que no és la mateixa pista de la competició, aquestes quatre o cinc mànegues ens han ajudat a agafar ritme de cara a demà".

Ambició però també serenitat són les claus que destaca l’esquiadora. "El meu objectiu és traure el meu millor esquí, el que sé fer. He de sentir-me confiada, fer l’esquí que he estat fent als entrenaments i acabar sabent que he donat tot el que podia. Així podré veure exactament a on estic", ha afegit.

El responsable tècnic, Josh Alayrach, ha valorat positivament el treball previ fet avui: "Al matí hem tingut la pista d’entrenament per fer unes quantes mànegues. La pista estava molt llustrada i això ho ha fet una mica complicat, però l’hem aprofitat per posar-nos a lloc". A la tarda, l’equip ha passat a la pista de cursa. "La neu està en unes condicions increïbles, i la Carla està llesta per demà", ha afirmat.

Per Alayrach, la clau per a la cursa serà mantenir la calma i aprofitar l’experiència adquirida. "Demà hem d’afrontar la cursa amb la màxima calma possible, sense nervis, amb mentalitat de creixement. Si la Carla treu la seva millor versió, ens pot donar una gran sorpresa. Estem molt il·lusionats", ha conclòs.

La competició començarà a les 10.00 h, hora andorrana, amb la primera mànega, i la segona es disputarà a les 13.00 h.