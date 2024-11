'Sold out' al Poliesportiu per rebre l’Unicaja de Málaga

Ja no hi ha entrades disponibles per veure el MoraBanc Andorra aquest diumenge a les 17.00 h al Poliesportiu d’Andorra. El partit contra l’Unicaja de Málaga, el millor equip de la Lliga Endesa fins ara, ha despertat una gran expectació, i l’afició ha respost omplint per tercera vegada aquesta temporada.

El tècnic del MoraBanc, Natxo Lezkano, ha destacat la importància d’aquest suport massiu. “Estem molt contents que sigui el tercer 'sold out'. És vital tenir aquest recolzament de la nostra gent. Tenim la responsabilitat de fer-los gaudir i de treballar al màxim per ells, fet que l’equip està demostrant”, ha declarat. Tot i les baixes, com la de Ben Lammers, recentment operat, l’equip recupera Shannon Evans i buscarà plantar cara al líder de la competició. “Estem centrats en nosaltres, adaptant-nos a les circumstàncies i aprofitant al màxim les nostres peces”, ha remarcat Lezkano.

Aaron Ganal, base del MoraBanc, també ha valorat el suport de l’afició i la preparació per al partit. “Els que estem bé hem de donar un pas endavant, i si ho fem segur que vindran coses molt bones”, ha assegurat. Sobre el rival, ha destacat que l’Unicaja és un conjunt molt complet: “Van primers a la classificació, tenen 15 jugadors que coneixen bé el seu rol i ens posaran a prova”.

El partit correspon a la vuitena jornada de la Lliga Endesa, i el MoraBanc buscarà aprofitar l’energia de la seva afició per competir contra un equip que, segons Lezkano, “té moltes armes i pot fer mal en qualsevol situació”. L’estratègia de l’equip passa per una defensa sòlida i una concentració màxima durant els 40 minuts.