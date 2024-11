Costa prepara l'equip per un matx exigent: "Hem de mantenir l'equilibri entre solidesa defensiva i capacitat ofensiva"

Aquest diumenge a les 17.30 hores, l’FC Andorra visita el Nou Estadi per enfrontar-se al Nàstic de Tarragona en un partit clau per consolidar-se a les primeres posicions del grup 1 de Primera Federació. Els andorrans, tercers amb 21 punts, es veuran les cares amb el sisè classificat, que acumula 18 punts.

L'entrenador, Ferran Costa, ha destacat la dificultat del desplaçament en la roda de premsa prèvia al partit. "Ens espera un partit molt dur, contra un equip que l’any passat va estar a segons de pujar a segona divisió. Això reflecteix la duresa del grup i la competitivitat de la categoria", ha assegurat.

El tècnic ha afirmat que l'equip manté la mateixa rutina d’entrenaments que en altres setmanes. "Hem fet exactament el mateix que veníem fent: analitzar el partit anterior, extreure coses positives i identificar aspectes a millorar. El grup està confiat però amb aquest punt d’inconformisme necessari per seguir creixent", ha explicat.

La situació als laterals preocupa, amb diverses baixes que s’han acumulat des de l’inici de temporada. Tot i això, Costa descarta reforços immediats: "Tenim jugadors que poden rendir molt bé en aquestes posicions. Ara hem de decidir quina creiem que és la millor opció per diumenge. Les adversitats també obren oportunitats", ha dit, en referència a jugadors del planter que estan responent a l’exigència.

Sobre el plantejament, Costa ha subratllat la importància de mantenir l'equilibri entre solidesa defensiva i capacitat ofensiva. "Volem ser un equip complet. Portem setmanes millorant en atac, amb més finalitzacions i centrades, però també hem de seguir creixent defensivament. Sabem que serà un partit molt exigent i haurem de fer-ho gairebé tot d’una manera excel·lent", ha apuntat.

El tècnic també ha destacat el lideratge de jugadors com Sergio Molina, referint-se a ell com "un líder que millora el joc dels seus companys amb intangibles que sovint no es veuen en les estadístiques".

L'FC Andorra afronta aquest desplaçament amb confiança i amb l’objectiu de seguir sumant en una temporada que s’està convertint en un test constant per a l’equip. "És una gran oportunitat per seguir demostrant el nostre caràcter i identitat com a equip", ha conclòs Costa.