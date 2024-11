Patrick Pelegrina frega el rècord andorrà

Els nedadors tricolors continuaran competint aquest dissabte 16 de novembre en diverses proves del Campionat d’Espanya de piscina curta. A les 9.30 hores , Biel Cuen disputarà la segona sèrie dels 200 metres lliures . A les 10.00 hores , Bernat Lomero participarà a la cinquena sèrie dels 50 metres papallona . Posteriorment, a les 10.30 hores , Aleix Férriz i Biel Cuen saltaran a l’aigua per la segona sèrie dels 200 metres esquena . Finalment, Patrick Pelegrina competirà a les 11.07 hores en la cinquena sèrie dels 100 metres estils , amb l’objectiu de seguir destacant en aquests campionats.

Pel matí, Cuen també ha participat en els 200 metres papallona, on ha estat 40è de la seva sèrie amb una marca de 2:08.19".

El nedador del CE Mediterrani encara no ha finalitzat la seva participació en els campionats. Aquest dissabte competirà en la prova dels 100 metres estils, i diumenge tancarà el seu programa amb els 50 metres braça, on buscarà seguir sumant èxits.

La segona jornada del Campionat d’Espanya de piscina curta ha estat marcada per grans actuacions dels nedadors andorrans. Patrick Pelegrina ha estat el protagonista destacat després d’assolir la quarta posició en la prova dels 100 metres braça amb un temps de 59.69". Aquesta marca l’ha deixat molt a prop del rècord d’Andorra absolut en piscina de 25 metres, que actualment està fixat en 59.27".

Per El Periòdic

