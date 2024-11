Montaner entrega una esmena a la totalitat i advoca per cloure les empreses pantalla

Per la seva part, la formació d'Andorra Endavant també ha entregat avui el seu paquet d'esmenes amb 28 retocs a l'articulat i una presentada a la totalitat. En aquest sentit, des d'AE deixen clar que les seves modificacions tenen un clar objectiu i és que la denominada Llei Òmnibus "sigui més eficient, respectuosa amb els drets fonamentals i que ajudi de veritat a millorar l'accés a l'habitatge de lloguer assequible". El grup parlamentari encapçalat per la consellera Carine Montaner es va posar mans a la feina, i després d'haver sol·licitat diferents períodes per prorrogar-lo, ha definit avui les seves esmenes finals al text definitiu amb un clar component "d'equitat i cohesió social, seguretat jurídica i volent conformar així un futur desenvolupament sostenible del mercat immobiliari".

Val a dir, primer de tot, que Montaner i els seus dos consellers generals, Marcos Monteagudo i Noemí Amador, han optat per presentar una esmena a la totalitat al projecte de llei pel seu retorn a Govern i a una posterior revisió d'aquest. Sobre això, el grup parlamentari de la minoria ha titllat el text de ser "excessivament intervencionista i de poder tenir efectes adversos". A més, han categoritzat la Llei Òmnibus com una proposta que en comptes de facilitar l'accés a habitatges de lloguer a preu assequible, "crearia justament l'efecte contrari en dificultar encara més la situació". També han posat en relleu que la futura llei d'habitatge "no garanteix una seguretat jurídica en incomplir els principis establerts per la Constitució andorrana".

Respecte a les modificacions a l'articulat, les quals venen per injectar unes "millores substancials de fons i no tant de forma", les més importants de totes recauen, d'una banda, en acabar amb les conegudes com empreses pantalla que limiten posar pisos al mercat de lloguer i, de l'altra, en prohibir a les empreses d'inversió estrangera acollir la seva activitat empresarial en un pis d'ús residencial, aspecte que "actualment bloqueja i apuja els preus del lloguer", fan entendre des d'Andorra Endavant. També és molt rellevant l'eliminació de la cessió forçosa d'habitatges buits per evitar, segons matisen, "una penúria de pisos de lloguer de cara al final de legislatura".

Entrant ara en els punts en concret, el partit de Montaner destaca que es fomenti els lloguers dels habitatges públics i els habitatges derivats de col·laboracions publicoprivades a partir de ser regulats anualment "mitjançant decrets ministerials, garantint així que ciutadans andorrans i residents amb més de set anys d’antiguitat tinguin accés a lloguers assequibles, sempre que tots els membres adults de la unitat familiar estiguin treballant i no presentin un problema de salut". A més, les modificacions d'AE inclouen el pagament d'ajudes de Govern directament als propietaris de manera anticipada "tres mesos a l'avançat".

A tall de resum, els altres quatre punts remarcables són: que la inversió estrangera sigui selectiva i d'alt valor afegit, i que la seva recaptació fiscal tingui un respectiu seguiment; l'eliminació de la no renovació de llicències turístiques per garantir la seguretat jurídica; l'exempció d'iTP per la classe mitjana que vulgui adquirir una propietat d'ús residencial d'un import màxim de 600.000 euros, i la reorientació de la inversió estrangera en béns immobles al mercat de luxe amb una inversió mínima per unitat immobiliària a 800.000 euros.