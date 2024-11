Marc Gasa representarà Andorra a la final del circuit mundial de Skyraces

El corredor de l’equip nacional de curses de muntanya, Marc Gasa, serà el representant d’Andorra a The Skymasters 2024, la gran final del circuit mundial de Skyraces. La prova es disputarà aquest cap de setmana a Aín, Castelló, sobre un exigent traçat de 42,5 km amb 3.808 metres de desnivell positiu.

La competició, coneguda com la Marató dels Dements, reunirà els millors atletes del circuit, ja que la cursa puntua doble per a la classificació final. Gasa afronta aquest repte amb il·lusió i determinació, tot i reconèixer que és una distància nova per a ell. "És una cursa amb molt nivell. És la final de la Copa del Món, i el terreny tècnic farà que sigui bastant llarga, calculo unes cinc hores", ha explicat. Pel que fa a l’estratègia, el corredor destaca que la clau serà "regular molt el ritme, perquè si 'petes', pots perdre molt temps".

A més de la Marató dels Dements, el cap de setmana inclourà altres proves, com la Mitja d’Aín – Trofeu Esteban Olivero U23, de 22,5 km i 2.007 metres de desnivell positiu, que reforçarà l’ambient de curses de muntanya en aquesta localitat de Castelló.

Marc Gasa viatjarà acompanyat pel seleccionador nacional, Fabrizio Gravina, que ha subratllat la importància d’una bona gestió durant la cursa. "Serà molt important tenir paciència al principi, controlar molt bé quan i com s’alimenta, i assimilar els nutrients per poder rendir en una cursa tan llarga", ha explicat. Sobre l’estat del corredor, Gravina ha afirmat: "El Marc està bé, confiat i amb moltes ganes de tancar la temporada amb una bona actuació".