La Batllia admet a tràmit la querella pel Cas CBD i investigarà els implicats

La Batllia ha admès a tràmit la querella presentada per Mercedes Chamorro, mare de l’acusat del cas CBD, en què el seu fill està sent jutjat per presumptes delictes relacionats amb el tràfic de drogues, segons ha pogut saber EL PERIÒDIC. La querella, formulada el passat 22 d’octubre, acusa dos membres del cos policial del Principat d’una presumpta omissió del deure de persecució de delictes, en conformitat amb l’article 405 del Codi Penal.

Segons es detalla en l’auto emès pel batlle Eduard Canut, el document remarca la necessitat d'investigar els fets exposats per la querellant. La decisió de la Batllia permetrà la instrucció de diligències prèvies per determinar la naturalesa dels fets i les responsabilitats potencials dels policies que pressumptament estarien implicats. En el marc d’aquest procés, es notifica al Ministeri Fiscal i es registraran totes les actuacions corresponents per tal de recollir les proves necessàries i procedir amb els interrogatoris que calguin.

Aquest moviment judicial es produeix mentre es manté l'expectativa sobre la resolució del judici del cas CBD, el qual es va celebrar els dies 23 i 25 d’octubre. En aquestes sessions, la defensa va apel·lar a l'aplicació de l'error de prohibició invensible - donades les circumstàncies de desconeixement del delicte per part del seu defensat -, i per la seva part, la Fiscalia va presentar l'acusació i motiu de condemna per la "gran quantitat del producte comissat" que portava l'acusat, qui es troba empresonat des de fa més d’un any. La decisió definitiva, que determinarà la culpabilitat o innocència del jove, està prevista per al pròxim 20 de novembre.

La querella presentada per Chamorro ha estat motivada per les seves sospites d’irregularitats en el procés d’investigació policial que hauria conduït a la detenció del seu fill. Tal com recull el document oficial judicial, la Batllia considera que existeixen elements suficients per procedir amb una investigació formal sobre la "possible negligència dels policies" en l’exercici del seu deure de persecució de delictes.