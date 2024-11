Un escenari per al talent jove i la inclusió social

Aquest diumenge, 17 de novembre, a les 12.00 hores, l’Auditori Nacional d’Andorra a Ordino es convertirà en l’escenari d’un esdeveniment que ja és tradició: el Concert de Santa Cecília. Organitzat per la Fundació ONCA amb el suport del Govern d’Andorra i Creand Fundació, aquest acte reuneix en una gran orquestra els talents joves del país, provinents de diverses escoles i institucions musicals. Aquesta edició, a més, aposta fortament per la inclusió i la reflexió social, amb la participació activa dels usuaris de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell (FPNM) i un programa que combina diversitat artística i missatge humà.

El concert, dividit en dues parts, estarà dirigit per dos noms clau de l’escena musical andorrana: Gabriel Coll, encarregat de la primera part, i Albert Gumí, director artístic de la Fundació ONCA i qui liderarà la segona. Des del PERIÒDIC hem parlat amb ambdós directors per descobrir els detalls d’aquest projecte, el qual no només és un esdeveniment cultural, sinó també un manifest del poder transformador de l’art.

La força de la col·laboració, amb Gabriel Coll

La primera part del concert serà interpretada per l’Orquestra de l’Institut de Música del Comú d’Andorra la Vella, la Jove Orquestra Nacional de Cambra d’Andorra (Jonca) i l’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra (ONCA). Una reunió de talent dirigida per Gabriel Coll, qui destaca la importància del treball en equip en un projecte com aquest. "És fascinant veure com músics de diferents institucions col·laboren per crear alguna cosa única", comenta.

Segons Coll, la formació orquestral reflecteix els valors d’una societat: “Idees diferents que han d’acabar coincidint, perquè hem d’anar junts. Aquest és el mateix esperit que cal per construir una comunitat forta i cohesionada.” Per això, durant els assajos s’ha prioritzat un model sense jerarquies estrictes: “Cada secció ha tingut l’oportunitat de liderar en algun moment. És una manera de potenciar la participació activa i la responsabilitat col·lectiva”.

En aquesta part, el repertori serà un viatge que va de Rameau a Holst i Britten, amb obres seleccionades per oferir tant un repte pedagògic com una experiència emocional als intèrprets. “La diversitat del programa ens permet treballar aspectes tècnics i emocionals molt variats, i alhora, manté el públic captivant amb contrastos musicals,” afegeix. A escala logística, Coll admet que l’organització no ha estat senzilla, però en destaca l’esperit de col·laboració: “Els alumnes i les famílies han fet un esforç enorme per ser-hi. Això mostra la passió i la implicació que genera aquest projecte”.

L’art com a espai inclusiu, amb Albert Gumí

La segona part del concert, titulada 'Joves amb veu pròpia', incorpora músics d’escoles de tot el país, així com els usuaris de la FPNM. Albert Gumí, director d’aquesta secció, explica que aquesta diversitat és el que fa del Concert de Santa Cecília una experiència única. “Una gran orquestra és com una societat perfecta: cada membre aporta el que pot amb les seves capacitats i això crea una harmonia col·lectiva”, afirma.

Gumí destaca especialment la implicació dels usuaris de la FPNM, els quals han participat tant com a músics com amb les seves reflexions, que s’escoltaran abans de cada peça. "Escoltar les seves veus dona al concert una dimensió humana i social inigualable. No és només música; és una experiència que integra valors de respecte, diversitat i inclusió".

Pel que fa al repertori, Gumí ha compost cinc moviments pensats perquè cada participant pugui donar el millor de si mateix. "L’objectiu no és només sonar bé, sinó crear una experiència on tots se sentin part d’alguna cosa més gran. La música aquí es converteix en un pont entre persones i realitats diverses". El director valora molt positivament la resposta dels joves músics: “És sorprenent veure com, a partir de nivells tècnics molt diversos, aconsegueixen un resultat excel·lent. Això demostra que el treball en equip i la passió poden superar qualsevol barrera”.

Un concert que mira cap al futur

El Concert de Santa Cecília 2024 no només celebra la música, sinó també el poder de la comunitat i la inclusió. Coll i Gumí, amb les seves visions complementàries, han creat un esdeveniment que és alhora artístic i social, i que promet deixar una empremta duradora en tots els participants. “Quan pugem a l’escenari, som transmissors de valors”, conclou Gumí. I demà, l’escenari de l’Auditori Nacional serà testimoni d’aquests valors, elevats per les veus i talents dels joves músics del Principat. Un concert que, sens dubte, marcarà el camí cap a una societat més inclusiva i cohesionada, amb el talent jove com a protagonista.