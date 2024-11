Innovació i talent a la novena Marató fotogràfica Pep Aguareles

La novena edició de la Marató fotogràfica Pep Aguareles ha rebut una participació de 32 fotògrafs repartits entre les tres categories. Durant tot el dia els inscrits podran captar les millors instantànies sobre el Shop in Andorra Festival, el tema del concurs com havia sigut habitual els altres anys perquè Andorra Turisme n'és col·laborador. Enguany l'organització ha decidit innovar i aportar alguns canvis respecte d'altres anys, com per exemple repartir més premis o no concretar tant les temàtiques.



"Aquest any hem fet molts canvis i ens feia una mica de por si la gent s'enganxaria a participar o no, veurem el resultat perquè a vegades ens hem trobat que han començat molts, però a l'hora d'entregar les imatges han sigut molts menys i la valoració es pot fer quan veus el resultat de la gent que participa i la qualitat de les imatges", explica la professora del taller de fotografia de l'Escola d'art d'Andorra la Vella, Montserrat Altimiras Corderroure, sobre la participació.



Una de les aportacions més destacades d'enguany és que no es concreten tant les temàtiques. Altres edicions els participants tenien unes directrius molt específiques, atès que per exemple havien d'anar a fotografiar un espectacle concret o una temàtica concreta dins del Shop in Andorra Festival. Aquesta vegada s'ha optat per "deixar-ho molt més lliure", explica la professora de fotografia. Montserrat Altimiras Corderroure explica que anteriorment no era fàcil aconseguir bones fotos i per aquest motiu han decidit obrir més el ventall. "Ens hem trobat algun any que decidim un espectacle, però la majoria no els coneixíem, algun l'havies mirat i pensaves que podia donar joc, però depèn de la ubicació tenia poca gràcia i precisament per això el fet de l'obertura perquè cadascú decideix com ho fa", argumenta l'organitzadora de la marató.



El concurs compta amb tres categories de participació. Per una banda, hi ha la Max Marató, que és individual i a partir dels 17 anys. En aquesta modalitat hi ha dues subcategories, ja que es pot lliurar una col·lecció de cinc fotografies artístiques o realitzar un reportatge periodístic. La segona categoria és la Marató Jove, una disciplina creada en aquesta edició i que va destinada als adolescents d'entre 12 i 16 anys. "Ens va semblar que podia ser interessant que aquests joves que cada vegada fan més fotos tinguin el seu espai", comenta Altimiras Corderroure. Aquí s'ha de presentar una col·lecció de 4 fotografies inspirades en el Shop in Andorra Festival. Finalment, hi ha la Marató familiar, on, com a mínim, ha de participar-hi un dels pares o tutors i un infant (menor de 15 anys i major de 5 anys) per fer una sèrie de quatre fotos. En total es repartiran 11 premis, dos pels guanyadors de cada categoria, (4 en el cas de la Max Marató) més tres a les millors instantànies. Els guanyadors no se sabran fins al 8 de gener, dia que iniciarà una exposició de totes fotografies participants a l'espai B'ART del Centre Cultural La Llacuna d'Andorra la Vella, que es podrà observar fins al 3 de febrer.



La marató fa un homenatge i recorda la figura de Pep Aguareles, un fotògraf i professor de l'Escola d'Art del Comú d'Andorra la Vella que va impulsar la Marató l'any 2014 i que va morir el gener del 2019 als 53 anys