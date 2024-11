Carla Mijares, desqualificada en un complicat eslàlom

L'esquiadora Carla Mijares no ha pogut completar la primera mànega de l’eslàlom de la Copa del Món disputada avui a Levi, Finlàndia. Una sortida marcada pels nervis i les difícils condicions meteorològiques, amb una intensa nevada, han estat determinants perquè quedés fora de cursa al tercer sector cronometrat.

Mijares, que sortia amb el dorsal 70, marcava el 57è temps al primer sector amb un desavantatge de +1.52 segons, i al segon sector era 56a amb +2.76. Tot i l’esforç, una porta complicada li ha fet perdre el ritme fins a deixar-la fora de competició.

“La situació m’ha pogut una mica, m’he deixat portar pels nervis i l’ambient”, ha explicat Mijares. “No he aconseguit treure l’esquí que volia. He sortit una mica desconfiada, sense anar gaire sobre el peu, i amb aquestes condicions o vas amb tot o se’t mengen. He anat a remolc fins que ja no he pogut aguantar”.

Josh Alayrach, responsable tècnic de l’equip, ha destacat la joventut i el potencial de Mijares malgrat la desqualificació: “L’anàlisi és agredolç. La Carla al final és molt jove i té molt temps per seguir creixent. Avui li ha pogut la pressió i no ha pogut treure la seva millor versió, però això és part de l’aprenentatge”.

Mijares ha valorat l’experiència com un punt de partida per continuar millorant: “Això ens serveix com a aprenentatge per a les pròximes cites. Hem de treballar per agafar el portilló amb la màxima confiança, que sabem que és l’únic que ens serveix”.