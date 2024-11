La Coordinadora de l’Habitatge deixa la porta oberta a noves mobilitzacions al carrer

"De la llei Òmnibus no esperem res de bo". Així de contundent ha estat el portaveu de la Coordinadora per l'Habitatge Digne a Andorra, Joan Ramon Crespo. Des de la plataforma no descarten tornar a sortir als carrers a manifestar-se per la problemàtica de l'habitatge que viu el país. De moment no hi ha res concret sobre la taula, però des de la Coordinadora asseguren que si la gent demana tornar a sortir en el carrer "estem bastant organitzats per si la gent vol sortir, puguem fer-ho, però encara no tenim res sobre la taula", ha explicat una de les membres de la Coordinadora, la Rebeca. Si la gent ho demanés, des del moviment han deixat la porta oberta en fer-ho, ja que "ens agradaria fer alguna cosa aquí a Andorra", ha afegit Rebeca. De fet, la Coordinadora té la intenció de participar en la manifestació que hi ha convocada a la Seu d'Urgell pel divendres 6 de desembre i aquest dimarts es reuniran en una assemblea oberta per organitzar-se. Així ho han explicat des del col·lectiu, que aquest dissabte ha organitzat un acte per commemorar el primer aniversari del moviment per l'habitatge.



"Arribarà un moment que serà necessari, quan la gent comenci a adonar-se del que els hi ve a sobre no tindran més remei de tornar a sortir al carrer", ha manifestat Crespo, que ha agregat: "És l'única manera de pressionar el govern perquè realment apliqui solucions reals, immediates i dràstiques, que no ha fet fins ara". Des del moviment lamenten que encara no s'hagi creat un índex de preus, un registre de propietats o que encara s'estigui a l'espera que es faci quelcom per regular els pisos turístics, entre d'altres. A més també han defensat que la pròrroga dels contractes de lloguer només és un "efecte dormidora" i una "tireta", ha asseverat Crespo. Per això expliquen que si hi ha un consens en les assemblees que realitzen podrien tornar a manifestar-se. La sensació que tenen pel que han pogut copsar a xarxes i en comentaris a notícies de mitjans de comunicació escrits és que "la gent continua amb la voluntat de tornar a sortir del carrer", ha esmentat el portaveu.



"La gent continua molt fotuda perquè estan veient que poques coses estan canviant", ha mencionat l'Adrià, un membre de la plataforma. "Estan dient que hi ha pisos de lloguer a preu assequible i et foten 800 euros, en quin món vivim?", s'ha preguntat l'Adrià. En aquest sentit, ha carregat contra l'administració perquè "estan lligats de peus i mans" davant dels grans tenidors d'habitatges. "Quanta gent hi haurà en el Consell General que té una cadira amb centenars de pisos en diferents societats, hòldings, empreses o immobiliàries? Això és el que es planteja la gent", ha manifestat l'Adrià, que ha afegit que els ciutadans "estan escalfats". Per aquest motiu, ha demanat organització i coordinació a la ciutadania.



La plataforma ja fa temps que denuncia a través de comunicats que hi ha molts propietaris que fan servir la trampa del fill per rescindir el contracte al·legant que necessiten el pis per a ús personal o familiar. Una situació que es troben que "cada dia n'hi ha més", ha comentat Crespo, que ha afegit que és un moviment "fàcil d'aplicar".



La Coordinadora per l'Habitatge Digne a Andorra no ha rebut cap proposta per entrar dins el Consell Econòmic i Social. De totes maneres, si els arriba "ho debatrem democràticament i prendrem una decisió amb la informació que hi hagi sobre la taula", ha descrit l'Adrià.



L'USdA dona suport a l'acte



La Unió Sindical d'Andorra (USdA) ha estat present a l'acte de commemoració del primer aniversari del moviment per l'habitatge. Des del sindicat han explicat que no s'ho han volgut perdre per "donar suport" atès que un "80% dels problemes que hi ha amb els salaris en aquest país venen per l'habitatge", ha relatat el secretari general de l'USdA, Gabriel Ubach. El responsable de l'organisme sindical ha carregat contra els alts preus que es paguen per al lloguer i ha criticat a la Confederació Empresarial Andorrana (CEA) per proposar un model com el de Luxemburg. "Si apliquem els salaris de Luxemburg potser també podrem aplicar els preus dels habitatges de Luxemburg, però el que no podem fer és aplicar el preu de l'habitatge de Luxemburg i aplicar els salaris de Burkina Faso", ha afirmat Ubach en referència a la situació del país.



El secretari també ha fustigat la CEA per aprofitar-se dels immigrants amb "sous molt baixos" i "els obliguen a fer moltes hores". Alhora, Ubach ha esclatat contra els consellers del Consell General per la seva passivitat. "Quan busquen un habitatge, estem veient habitacions a 700 i 800 euros i això, si jo estigués en el Consell General, em cauria la cara de vergonya", ha asseverat Ubach.