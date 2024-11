Escaldes dóna el tret de sortida a la temporada nadalenca amb l'encesa de llums el 29 de novembre

Escaldes-Engordany iniciarà el pròxim 29 de novembre la temporada nadalenca amb la tradicional encesa de llums, prevista per a les 18.00 h. Aquesta activitat, que es realitzarà conjuntament amb Andorra la Vella, tindrà lloc al carrer de la Unió. Per facilitar que tothom pugui seguir l’esdeveniment, el Comú instal·larà una pantalla gegant a la plaça Coprínceps i també el transmetrà en directe pel seu canal de YouTube. D’aquesta manera, es permetrà gaudir de l’espectacle de llums sense necessitat de concentrar-se al carrer de la Unió, evitant aglomeracions.

Després de l’encesa de llums, un espectacle itinerant recorrerà l’avinguda Carlemany fins a la plaça Coprínceps, on es continuarà la festa amb la cantada del conjunt vocal de l’Escola de Música comunal a les 18.15 h i el concert de Soulful Christmas. L’esdeveniment finalitzarà amb una xocolatada, vi calent i galetes de gingebre per a tots els assistents.

Els espectacles musicals continuaran el dissabte 30 de novembre a la sala del Prat del Roure, amb el concert familiar Madame Lumière, organitzat per la Fundació ONCA, adreçat a infants de 0 a 3 anys. El preu de l’entrada és de 3 euros, amb entrada gratuïta per als menors d’un any.

Durant els pròxims dies, la música serà una de les protagonistes de les activitats nadalenques. Així, la sala del Prat del Roure acollirà el VII Concert Tribut de la Grossband, el 5 de desembre, a les 21.00 h, i la Nit Gòspel amb el Soweto Gospel Choir, el 8 de desembre, a les 19.00 h. Les entrades per aquests concerts es poden adquirir a través de les respectives webs de venda.

També tindran lloc altres actes, com el Pessebre Vivent (8a edició) el 14 i 15 de desembre, amb representacions a les 19.00 h i 21.00 h el dissabte i a les 17.00 h i 19.00 h el diumenge. Les entrades per aquest esdeveniment es poden comprar a través de la pàgina web del Comú.

D’altra banda, el Mirador Màgic serà obert del 20 al 26 de desembre, de 17.30 h a 00.00 h, amb un espectacle d’il·luminació. El mateix dia 21 de desembre, es podrà gaudir de l’espectacle de carrer The Yetis i la projecció del Palau de Nadal a Cal Paleta.

La programació nadalenca continuarà amb l’arribada del Pare Noel el 24 de desembre, a les 17.00 h, i la Missa del Gall a les 00.00 h a l’Església de Sant Pere Màrtir. La Nit de Cap d’Any comptarà amb un ball organitzat per l’Associació Balland a la sala del Prat del Roure a partir de la 1.00 h.

El 4 de gener de 2025, els carrers d’Escaldes-Engordany acolliran la visita del Patge Reial, que recorrerà les principals artèries de la parròquia, i el 5 de gener tindrà lloc la recollida de cartes. La cavalcada de Reis posarà el punt final a la programació de les festes de Nadal el mateix dia a les 18.00 h.