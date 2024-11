Joves de Sant Julià trien els seus representants al Consell d'Infants en el marc del Dia Mundial dels Joves

La parròquia de Sant Julià de Lòria es prepara per acollir la Setmana de la Infància 2024, una iniciativa que, del 18 al 22 de novembre, posarà en relleu els drets i les necessitats dels infants i les seves famílies. Aquesta proposta s'emmarca en la celebració del Dia Mundial de la Infància, el 20 de novembre, amb l’objectiu de promoure un entorn segur, inclusiu i estimulant per als més petits.



Durant aquesta setmana, s’han programat una àmplia varietat d’activitats, incloent-hi tallers, xerrades i activitats de lleure pensades per a infants i les seves famílies. Un dels moments més destacats serà les eleccions del Consell d’Infants, un òrgan que busca fomentar la participació activa dels més joves en les decisions que els afecten directament.



Altres activitats destacables inclouen un contacontes temàtic sobre els drets dels infants, així com xerrades informatives per a famílies amb infants, centrades en temes com Baby Led Weaning i la sexualitat infantil. També hi haurà propostes culturals i artístiques per fomentar la creativitat i el desenvolupament emocional dels nens i nenes.



Aquesta iniciativa compta amb el suport del Comú i d’Unicef, i s’alinea amb els objectius del Pla Nacional de la Infància i Adolescència, que treballa per garantir que tots els infants tinguin accés als seus drets i a oportunitats que afavoreixin el seu desenvolupament integral.



La Setmana de la Infància no només busca oferir espais d’aprenentatge i diversió, sinó també sensibilitzar la comunitat sobre la importància d’invertir en la infància com a fonament per construir una societat més justa, solidària i equitativa.