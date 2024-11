Àlex Rius i Xavier Cornella disputaran la pròxima Copa d’Europa de Levi

"Estem treballant dur per afrontar aquestes competicions amb les millors condicions possibles", va assegurar Rius. L’equip nacional continua amb la seva preparació de cara a les competicions internacionals de la temporada, amb Levi com a punt de partida.

L’equip nacional masculí, que també inclou Bartumeu Gabriel, Àlvar Calvo, Pirmin Estruga, Marc Fernández i Èric Ebri, completaran aquesta setmana un segon bloc d’entrenaments a Levi, amb l’objectiu de posar-se a punt per les curses FIS que tindran lloc a finals de novembre i els primers dies de desembre.

Els esquiadors andorrans Àlex Rius i Xavier Cornella seran els representants del país a la Copa d’Europa que tindrà lloc els dies 23 i 24 de novembre a Levi, Finlàndia. Després de la participació de Carla Mijares a la Copa del Món el 16 de novembre, ara és el torn dels dos esquiadors masculins de l’equip nacional, que compten amb els millors rànquings per disputar aquesta competició.

