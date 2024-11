Cardelús tanca la temporada amb una 23a posició 

Xavi Cardelús ha finalitzat la seva participació al Campionat del Món de Moto2 amb una 23a posició al Gran Premi Solidari de Barcelona, celebrat per recaptar fons per als damnificats per la DANA a la Comunitat Valenciana. El pilot andorrà ha sortit des de la novena fila de la graella, en 27a posició, i ha lluitat per millorar, situant-se fins a la 21a posició en les primeres voltes. No obstant això, ha perdut dos llocs i s'ha mantingut en la 23a posició durant la resta de la cursa.

Cardelús ha acabat a 19 segons dels punts en una prova on va invertir 3 segons més que al Gran Premi de maig a Barcelona. "Esperava una millor cursa. Les primeres voltes van anar bé, però després van sorgir problemes que van dificultar la pilotatge", va comentar el pilot. Malgrat els obstacles, va aconseguir finalitzar la cursa i tancar la temporada. "El balanç de l'any no és el que esperava, però ara toca pensar en el futur, que es presenta engrescador", ha afegit.