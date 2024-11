Massa Unicaja per a un MoraBanc combatiu

El MoraBanc Andorra ha lluitat amb coratge, però l’Unicaja ha mostrat la seva condició de líder, castigant cada errada local. Les pilotes perdudes i la diferència en assistències han estat determinants en un partit que deixa clar el nivell d'exigència de la competició. Tot i la derrota, la Bombonera ha reconegut l’esforç d’un equip que no ha deixat de competir. El pròxim repte serà recuperar sensacions en una lliga que no dona treva.

La represa ha estat un punt d’inflexió definitiu. L’Unicaja, liderat per un estel·lar Carter (30 punts), ha trencat el partit amb un parcial que ha elevat la diferència fins als 20 punts (minut 24, 41-61). Malgrat un intent de reacció local, amb un parcial de 8-0 gràcies a Dos Anjos i dos triples d’Evans, l’Unicaja no ha afluixat i ha mantingut un coixí còmode de 19 punts al final del tercer període (64-78).

Els malaguenys han mostrat la seva millor versió en l’inici del segon període. Un contundent parcial de 0-11 ha desbordat el MoraBanc, obligant Lezkano a aturar el joc (minut 5, 23-33). Tot i els intents locals per retallar diferències amb les accions destacades de Shannon Evans i Sekou Doumbouya (29-35 al minut 18), els visitants han tancat la primera meitat amb un altre parcial demolidor, ajudats per una controvertida falta antiesportiva. El marcador al descans reflectia un 36-48 que ja deixava clara la dificultat de la gesta.

El MoraBanc ha començat amb energia, liderat per Shannon Evans, qui ha tornat directament al cinc inicial. La defensa andorrana s'ha mostrat ferma, dominant el rebot i marcant territori amb un primer parcial de 8-2 (minut 3). Tot i això, l'Unicaja no ha trigat a reaccionar amb un parcial de 0-6, igualant el marcador al minut 6 (10-10). Nikola Radicevic, amb un triple espectacular, i Felipe Dos Anjos, controlant el joc sota els taulers, han mantingut els tricolors endavant fins al final del primer quart, que ha conclòs amb un ajustat 19-17.

El MoraBanc Andorra ha caigut aquest diumenge davant l'Unicaja de Màlaga, líder sòlid de l'ACB, en un partit intens disputat a la Bombonera. Malgrat el bon inici dels tricolors, els visitants han demostrat perquè encapçalen la classificació, imposant la seva llei a partir del segon quart. Les pilotes perdudes i la seva contundència han pesat massa per als de Natxo Lezkano.

Per Laura Gómez Rodríguez

