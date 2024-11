L’FC Andorra deixa clar el seu caràcter en un empat lluitat al Nou Estadi

L’FC Andorra va demostrar ahir que té corda i caràcter per plantar cara en qualsevol escenari, amb un empat treballadíssim davant el Nàstic de Tarragona al Nou Estadi. El conjunt de Ferran Costa, fidel al seu estil, va resistir les embranzides inicials dels locals, va saber respondre amb qualitat i no va deixar mai d’intentar imposar el seu segell en un partit que va tenir de tot: intensitat, emoció i moments de gran futbol.

El duel va arrencar amb un Nàstic incisiu, especialment per les bandes, buscant fissures en la defensa tricolor amb centrades contínues. Tot i la pressió local, els d’Andorra no van perdre el nord. Al quart d’hora, Josep Cerdà va treure’s de la màniga un xut que només el travesser va evitar que fos el gol de la jornada. Aquest avís, però, no va intimidar els grana, que al minut 29 van aprofitar una errada en la sortida de pilota per marcar. Pablo Fernández, murri i ràpid, va recuperar la possessió i va batre Oier amb un xut ajustat que posava l’1-0 al marcador.

L’Andorra no es va arronsar. Lluny de fer un pas enrere, va respondre amb determinació i bon futbol. Al minut 40, una jugada coral del conjunt de Ferran Costa va acabar amb una passada precisa de Luismi, que va trobar Lautaro de León al cor de l’àrea. El davanter, amb una rematada de manual, va batre el porter local i va posar l’empat, un resultat més que merescut per l’esforç dels tricolors. Encara abans del descans, Lautaro va tenir el segon, però la seva rematada va sortir massa tova.

A la segona part, els de Costa van agafar les regnes del joc. Amb paciència i maduresa, l’equip va anar teixint jugades per trencar el bloqueig defensiu del Nàstic. Al minut 53, Cerdà, omnipresent i inspirat, va estar a punt d’avançar els seus amb un altre xut magistral que, per segona vegada, es va estavellar al pal. Els tricolors semblaven tenir el control, però el desgast físic i els canvis van començar a passar factura.

El Nàstic, amb l’entrada de Concha, va guanyar en verticalitat i va posar a prova la defensa visitant. Oier, immens sota pals, va firmar dues intervencions de mèrit al tram final, frustrant les ocasions més clares dels locals i mantenint el marcador equilibrat.

En els últims minuts, els tricolor van resistir com un autèntic bloc. Sense l’espurna del primer temps però amb una entrega encomiable, els de Ferran Costa van assegurar un punt valuós en un partit on, fins i tot, podrien haver rascat més.