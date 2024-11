Cande Moreno torna al país per recuperar-se d’una lesió al turmell esquerre

Cande Moreno ha hagut de posar fi temporalment als seus entrenaments a Canadà després de patir una torçada al turmell esquerre durant una sessió de supergegant. Tot i que la lesió no sembla greu, l'equip tècnic ha decidit que l'esquiadora torni a Andorra per començar el procés de recuperació el més aviat possible.

La caiguda va tenir lloc mentre Moreno entrenava en pista, i ara, un cop arribi a casa, se sotmetrà a les proves necessàries per determinar l'abast exacte de la lesió. Això permetrà establir amb precisió el temps que necessitarà per tornar als entrenaments i reprendre la seva preparació esportiva.